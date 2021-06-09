Sivas’ta üretim yapan firmalar daha çok tanıtılacak STSO Başkanı Mustafa Eken, katılım gösterdiği fuarda," Sivas’ta üretim yapan firmalarımızın daha çok tanınarak gerçekten pazardaki yerini hak ettiği şekilde alacağına inanıyorum” dedi

STSO Başkanı Mustafa Eken, katılım gösterdiği fuarda," Sivas’ta üretim yapan firmalarımızın daha çok tanınarak gerçekten pazardaki yerini hak ettiği şekilde alacağına inanıyorum” dedi.



Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Uluslararası Moda, Hazır Giyim, Tekstil, Saraciye, Ayakkabı ve Aksesuar Fuarına katıldı. Online olarak gerçekleştirilen fuarın açılışına (STSO) Başkanı Mustafa Eken ve 13. Meslek Komitesi (KonfeksiyonTekstilGiyim) üyeleri katıldı. (STSO) standını ziyaret edenler Sivas 1. OSB ile Demirağ OSB’yle ilgili ayrıntılı bilgi ve Sivas yatırım rehberine ulaşabilecek. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, pandemi döneminde fuarların sanal olarak gerçekleştirildiğini belirterek, “Sanal olarak Türkiye’de ilk kez düzenlenen fuarda uluslararası çok sayıda firmada yer aldı. 13.Komite üyelerimiz ile ilk kez bir fuara elektronik ortamda katıldık. Sivas olarak özellikle bu fuarda yer almamız gerektiğini düşünerek katılım sağladık. Sivas’ta üretim yapan tüm firmalarımızın tanıtımlarını yaptığımız standımıza ciddi anlamda katılım ve takip edenimiz var. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizde üretilen ürünlerin Türkiye çapında dünya çapında tanınması için özellikle meslek komite üyelerimizin çalışması ile ve bu fuarlarla kendimizi tanıtmakla ilimizi hak ettiği yere inşallah getireceğiz. Fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını fuardaki standımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sivas’ta üretim yapan firmalarımızın daha çok tanınarak gerçekten pazardaki yerini hak ettiği şekilde alacağına inanıyorum” dedi.

“İlimizi dünya standartlarında tanıtacağız”

Başkan Eken, Sivas’ın Türkiye’deki en kaliteli en büyük ve en gelişmiş illerden biri olmaya aday olduğunu belirterek, “Valiliğimiz, Belediyemiz, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak OSB’de Dış Ticaret Ofisi açtık. Ofisimiz, Kazakistan’da şirket açtı. Kazakistan’a çok büyük bir tanıtım ofisi açıyoruz. İnşallah temmuz sonunda Valimizle, Belediye Başkanımızla ve iş adamlarımızla birlikte Kazakistan’a giderek açılışını yapacağız. İlk önce Kazakistan’dan başlıyoruz yine Sivas’ta üretilen özellikle tekstil anlamındaki ürünlerin oradaki pazara girmesini sağlayacağız. Daha sonra Kenya, Libya gibi ülkelere de açılarak artık ilimizi dünya standartlarında tanıtacağız. Sivas’ta üretilen ürünler gerçekten dünyada üretilen en kaliteli ürünlerdir. Bunu da buradan yüreklilikle söyleyebilirim. Sivas tüccarı sanayicisi bilsin ki Sivas Ticaret ve Sanayi Odası her zaman onların yanında, yanında olmaya da devam edecektir” dedi.

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