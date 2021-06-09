Tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, M.T. evde tartıştığı eltisi F.T.'yi sopayla döverek hastanelik etti. Başından ve yüzünden yaralanan F.T. tedavi altına alınırken, saldırgan ise polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 117'nci Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen M.T. ile eltisi F.T. evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle M.T. eline geçirdiği sopayla eltisi F.T.'yi darbetti. Kavga seslerini duyan komşuları polise haber verdi. Eve gelen ekipler F.T.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan F.T., ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. F.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırgan M.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eltisinin kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-06-09 18:41:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.