Tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti

DHA

Tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti


Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, M.T. evde tartıştığı eltisi F.T.'yi sopayla döverek hastanelik etti. Başından ve yüzünden yaralanan F.T. tedavi altına alınırken, saldırgan ise polis merkezine götürüldü. 
Olay, saat 17.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 117'nci Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen M.T. ile eltisi  F.T. evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle M.T. eline geçirdiği sopayla eltisi F.T.'yi darbetti. Kavga seslerini duyan komşuları polise haber verdi. Eve gelen ekipler F.T.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan F.T., ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. F.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırgan M.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eltisinin kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2021-06-09 18:41:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta üretim yapan firmalar daha çok tanıtılacak STSO Başkanı Mustafa Eken, katılım gösterdiği fuarda," Sivas’ta üretim yapan firmalarımızın daha çok tanınarak gerçekten pazardaki yerini hak ettiği şekilde alacağına inanıyorum” dedi
YEREL HABERLER Sivas’ta üretim yapan firmalar daha çok ...
Üniversite başarısına başarı katıyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Mehmet Akif Özdal, “Karadeniz 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde'' ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Üniversite başarısına başarı katıyor Sivas Cumhuriyet ...
Bitkin halde bulup at sırtında taşıdılar Sivas’ın Zara ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi at sırtında taşınarak tedavi için koruma altına alındı
YEREL HABERLER Bitkin halde bulup at sırtında taşıdılar Sivas’ın ...
Muhabbet kuşundan milli takıma destek!
YEREL HABERLER Muhabbet kuşundan milli takıma destek!
Kurbanlık fiyatlarında artış
YEREL HABERLER Kurbanlık fiyatlarında artış
Saksağanın tehlikeli oyunu
YEREL HABERLER Saksağanın tehlikeli oyunu
Uyuşturucu alıp araç kullanması pahalıya patladı Sivas’ta uyuşturucu etkisinde araç kullanan bir şahsa 6 bin 909 lira idari para cezası kesilirken ehliyetine ise 5 yıl süre ile el konuldu
YEREL HABERLER Uyuşturucu alıp araç kullanması pahalıya ...
Sivasspor'un kamp programı belli oldu
YEREL HABERLER Sivasspor'un kamp programı belli oldu
Sivasspor 29 Haziran’da toplanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor 29 Haziran’da toplanıyor
Bu sera hem öğretiyor, hem de ata tohumu çoğaltıyor Sivas’ın Suşehri ilçesinde 420 bin Liraya mal edilen uygulama serasında meyveden sebzeye birçok fide yetiştirilirken ata tohumu çoğaltma çalışmaları da yapılıyor
YEREL HABERLER Bu sera hem öğretiyor, hem de ata tohumu ...
Pembe ve yeşilin buluştuğu çiçek tarlası hayranlık uyandırıyor Sivas’ta doğada kendiliğinden yetişen çiçeklerden oluşan tarla görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor
YEREL HABERLER Pembe ve yeşilin buluştuğu çiçek tarlası hayranlık ...
(ÖZEL) Rıza Çalımbay: Bu yıl hedefimiz hem lig hem de Avrupa kupaları
YEREL HABERLER (ÖZEL) Rıza Çalımbay: Bu yıl hedefimiz hem lig hem de ...
Sular çekildi, hayvanlara otlak oldu Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometrelik Kızılırmak'ta sular çekildi, nehrin içerisindeki adacıklar büyükbaş hayvanlara otlak oldu
YEREL HABERLER Sular çekildi, hayvanlara otlak oldu Türkiye'nin en ...
Sivasspor Fransalı orta saha Olivier Ntcham ile temasa geçti
YEREL HABERLER Sivasspor Fransalı orta saha Olivier Ntcham ile ...
357 cami tek tek temizleniyor Sivas Belediyesi, kent merkezinde bulunan tüm camilerin temizlik ve dezenfektan işlemini yapıyor
YEREL HABERLER 357 cami tek tek temizleniyor Sivas Belediyesi, kent ...
Vali, şehrin fenomeni ile bilek güreşi tuttu
YEREL HABERLER Vali, şehrin fenomeni ile bilek güreşi tuttu
Anadolu’nun nazar boncuğu yenilenen görüntüsüyle ziyaretçilerini bekliyor Sivas’ın Gürün ilçesinde berrak suyuyla Anadolu’nun nazar boncuğu olarak bilinen ‘Gökpınar Gölü’ çevresinde yapılan peyzaj ve ıslah çalışmaları sona erdi
YEREL HABERLER Anadolu’nun nazar boncuğu yenilenen görüntüsüyle ...
Başkan Eken: “Kapalı olan sektörler açılmalı” Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken üyelerden gelen talepler hakkında düzenleme bekliyor
YEREL HABERLER Başkan Eken: “Kapalı olan sektörler açılmalı” Sivas ...
İlahiyat Fakültesinden kan bağışı kampanyası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER İlahiyat Fakültesinden kan bağışı kampanyası Sivas ...
Sivaslı bıçak ustaları kurban mesaisine erken başladı Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Sivaslı bıçak ustaları haftalar öncesinden çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Sivaslı bıçak ustaları kurban mesaisine erken ...
UEFA’dan Sivasspor hatırlatması
YEREL HABERLER UEFA’dan Sivasspor hatırlatması
Fiyatıyla dudak uçuklatıyor, görenler gözlerine inanamıyor Sivas’ın Altınyayla ilçesinde araba fiyatına satılan dev tosun görenlerin dikkatini çekiyor
YEREL HABERLER Fiyatıyla dudak uçuklatıyor, görenler gözlerine ...
Dünyada ikinci kez yapıldı, hasta sağlığına kavuştu Sivas’ta Oniki Parmak Bağırsağı ile Kalın Bağırsak arasındaki kaçak, dünyada ikinci kez ameliyatsız kapatıldı
YEREL HABERLER Dünyada ikinci kez yapıldı, hasta sağlığına ...
Karganın tehlikeli oyunu
YEREL HABERLER Karganın tehlikeli oyunu