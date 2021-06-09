Rüzgarın devirdiği ağaç çatıda hasara neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Gürün ilçesinde rüzgarın devirdiği ağaç bir evin çatısına düştü.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Gürün ilçesi Kirazlık Mahallesinde meydana geldi. Yağmurun ardından çıkan rüzgar bir Selvi ağacının kırılmasına neden oldu. Kırılan ağaç Erdoğan Köse’ye ait evin çatısına düştü. Çatıda maddi hasar meydana geldi. Olayla yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.