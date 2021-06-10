Kaymakam Aktan talepleri dinledi Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, köylere yönelik yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve ihtiyaç sahibi vatandaşların talep ve beklentilerini dinlemek üzere Kaymak, Fakılı, Örtülü, Alaman, Örtülü, Emlak Kale, Çamlıca, Otluk, Emlak Mezra, Sarıtekke, Canabdal köylerini ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında muhtarlarla bir araya gelerek köyler hakkında genel bilgi alan Kaymakam Aktan, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine de konuk oldu.

Hane ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Aktan, “Vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerinin belirlenmesi, karşılanması ve onların memnuniyetinin arttırılması noktasında bu ziyaretlerimizi çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerde devletimizin sıcak yüzünü onlara hissettirmek ve en kaliteli hizmeti sunmak en öncelikli hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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