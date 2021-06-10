Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yapılan fikri mülkiyet çalışmaları kapsamında 2021'in 5 ayında 520 ürün tescil edildi. Sivas BİLSEM, fikri mülkiyet çalışmaları kapsamında 51 ürünün tescilini alarak büyük bir başarıya imza atarken, 9 Haziran 2021 tarihli 366 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan bültende en fazla tescil kabul ettiren eğitim kurumu oldu. Sivas BİLSEM'e ait 30 ürünün ise Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelemeleri devam ediyor. Bu ürünlerin tescili ile birlikte tescilli ürün sayısının 81'e çıkarılması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, TÜBİTAK projelerinde önemli dereceler elde eden Sivas BİLSEM'in fikri mülkiyet çalışmalarında da 51 ürünün tescilini alarak büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Savaşçı; Sivas BİLSEM'in yönetici, öğretmen ve öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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