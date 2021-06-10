“Asım’ın Nesli”yle Türkiye birincisi oldular İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yılı ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmaya katılan Suşehri İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri hazırladıkları "Asım'ın Nesli" adlı eserle kısa film kategorisinde Türkiye birinciliğine layık görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yılı ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmada, Suşehri İmam Hatip Ortaokulu kısa film kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

MEB'e bağlı resmî ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler arasında; mektup, resim, kısa film, grafiti, kara kalem, kompozisyon ve İstiklâl Marşı'nı güzel okuma kategorilerinde düzenlenen yarışmaya Suşehri İmam Hatip Ortaokulu, kısa film kategorisinde katılım sağladı. Öğrenci ve öğretmenlerin rol aldığı "Asım'ın Nesli" kısa film çalışması yapılan değerlendirmede Türkiye birinciliğine layık görüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Asım'ın Nesli" kısa film projesi ile yarışmaya başvuran ve birincilik elde eden öğrenciler Belinay Akkaya, Mert Zorlu ve Danışman Öğretmen Uğur Bölükbaşı ile filme katkı sağlayan tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

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