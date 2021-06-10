Yine aynı kavşak yine benzer bir kaza Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza ŞarkışlaPınarbaşı Karayolu Cemel kavşağında meydana geldi. Kazada 74 MA 0077 plakalı motosiklet sürücüsü yabancı uyruklu Muhammed Ali (33) ile U.C yönetimindeki 16 AFM 777 plakalı Ford marka otomobil çapıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Ali ağır yaralandı. Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yaralı sürücünün evli ve iki çocuk babası olduğu Şarkışla’da çobanlık yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. Sürekli kazaların yaşandığı Cemel kavşağında geçtiğimiz ay otomobil çarpan bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.