İnşaattan düşen işçi, ambulans helikopterle sevk edildi

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Gürün ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşüp ağır yaralanan Ramazan Öztürk (30) ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Gürün´deki bir inşaatta çalışan Ramazan Öztürk, sabah saatlerinde kalıp çakarken dengesini kaybedip 3'üncü kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Öztürk, çağırılan ambulansla Gürün Devlet Hastanes'ine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Öztürk, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-06-11 12:41:14



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