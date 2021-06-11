Gülbahçe ile 5 bin 770 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sivas Ulaş Karaşar Gülbahçe Barajı inşaatının tamamlanması ile 5 bin 770 dekar tarım arazisinin suyla buluşacağını belirtti.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sivas Ulaş Karaşar Gülbahçe Baraj inşaatının devam ettiğini belirtti. Yıldız, “Karaşar Gülbahçe Barajı'nın temelden 48,50 metre yüksekliğinde ve 1 milyon 583 bin metreküp su birikecek. Karaşar Gülbahçe Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 10 milyon 745 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. Baraj ulaşım ve malzeme ulaşım yolları imalatları, derivasyondipsavak köndüvisi kazı ve betonarme imalatları, enjeksiyon imalatları, dolusavak kazısı tamamlanmıştır. 240 metreküp baraj gövde dolgusu imalatı, Dolusavak beton kaplaması, dipsavak su alma yapısı, vana odası ile kret düzenlemesi imalatları tamamlanarak iş ikmal edilecektir." şeklinde konuştu.

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