TDP Sivas İl Başkanlığı ataması gerçekleşti Sivas’ta Türkiye Değişim Partisi İl Başkanlığı görevine Serkan Erdem atandı

Sivas’ta Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl başkanlığı görevine Serkan Erdem atandı.

Sivas'ta Türkiye Değişim Partisi atama töreni gerçekleştirildi. Törene Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Gökçe ve partililer katıldı. TDP İl Başkanlığı görevine Serkan Erdem atandı. Başkan Erdem'e yetki belgesini bizzat (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Soner Gökçe taktim etti. Başkan Serkan Erdem, atamanın ardından yaptığı açıklamada yurttaşları birleşime davet ettiklerini belirterek, “Türkiye Değişim Partisi çiftçidir, esnaftır, işçidir, emeklilikte yaşa takılanlardır, öğrencidir, işsizdir, anadır, babadır, evlattır. Türkiye Değişim Partisi git gide kutuplaştırılan yurttaşımızın birleştirici unsurudur. Her bir yurttaşımızı bu birleşime davet ediyoruz. Bizim Gücümüz bu ülkeye ve bu millete olan inancımız ve sadakatimizdir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.