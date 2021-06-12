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5 kişinin yaralandığı kazada alkollü sürücü zor anlar yaşattı

DHA

5 kişinin yaralandığı kazada alkollü sürücü zor anlar yaşattı


Eraydın AYTEKİNAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirtilen sürücülerden C.Y., ekiplere zor anlar yaşattı.
Kaza, saat 10.00 sırlarında merkeze bağlı Ulukapı köyü yakınlarında meydana geldi. Karayün köyünden kent merkezine doğru giden C.Y. yönetimindeki 58 LD 193 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.E. yönetimindeki 58 NV 270 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler C.Y. ve S.E. ile araçlardaki G.C., M.C. ve E.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan S.E., G.C., M.C. ve E.A. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
Alkollü olduğu belirtilen karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu tespit edilen sürücü C.Y. ise olay yerinde ekiplere zor anlar yaşattı. Başından yaralanan, hastaneye gitmeyi kabul etmeyen C.Y. alkol testini de reddetti. Ekiplere kimlik ve sürücü belgesini de vermeyen C.Y. kaza yerinde görüntü alan basın mensuplarını da kendisinin iş insanı olduğunu söyleyerek engellemeye çalıştı.
Jandarmanın olay yerinde yaptığı işlemin ardından C.Y. kaza yerinden ayrıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Ayşe Mine EĞÜZ
2021-06-12 12:00:19

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