Öyle bir şey yaptı ki gören herkes korkuyor Sivaslı vatandaşın kargaları kaçırmak için yaptığı bahçe korkuluğu gören herkesi korkuttu

Sivaslı vatandaşın kargaları kaçırmak için yaptığı bahçe korkuluğu görenlerin dikkatini çekiyor.

Sivaslı, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Özdemir, evinin bahçesine dadanan kargaları korkutmak için çözüm arayışına girdi. Bahçe korkuluğu yapmaya karar veren Özdemir, silecek motoru, boru parçaları ve cansız manken kafası gibi atık malzemeleri toplayarak kısa sürede korkuluğu yapmayı başardı. Diğer bahçe korkuluklardan farklı olarak sensörlü olan korkuluk, hareket eden bir şeyi fark ettiği anda kafa ve elleri hareket etmeye başlıyor. Kargaları korkutmak için yapılan bahçe korkuluğu görüntüsüyle vatandaşları da ürkütüyor.



Korkan kargalar artık bahçeye uğramıyor

Elektrik ustası Ahmet Özdemir, yaptığı korkuluk sayesinde artık kargaların bahçeye gelmediğini ifade ederek, “Bahçeye kargalar dadanmıştı. Ben de bir korkuluk yaptım ve bunu geliştirdim. Motor ve ışıklandırma takarak korkuluğu hareketli hale getirdim. Bahçeye şu an kargalar gelmiyor. Korkuluk da güzel bir şekilde çalışıyor” dedi.

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