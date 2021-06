Başkan Eken, "Sözümüzde duruyoruz.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, NisanMayıs ayı Birleştirilmiş Meclis Toplantısındaki konuşmasında esnafın sorunlarının çözümü noktasında verdikleri sözlerinde durduklarını belirtti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) NisanMayıs ayı Birleştirilmiş Meclis Toplantısı, Pandemi kuralları çerçevesinde Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında yüz yüze gerçekleştirildi. Nisan ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.



Başkan Mustafa Eken, 2 aylık süreçte üye sorunlarının çözümü için çaba harcadıklarını dile getirerek; “Sivas Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin Başkanlığında Müteahhitler ve Mühendisler grubu ile birlikte burada bir toplantı yaptık. O toplantıda müteahhitler ve mühendis arkadaşlarımız sorunlarını birebir Başkanımıza ve ekibine anlatma fırsatı buldu. Bize gelip aracı olarak yaptığımız şeyleri muhataplarını çağırarak burada yaptık. Sonuç güzel. Akabinde Belediyede güzel bir toplantı yaptık. Odalarımızın komiteleri ile bir araya geldik. Bize bireysel gelen ziyaretlerde ve komite olarak gelen ziyaretlerde sıkıntıları anlatılıyor. Bizde bunların çözümü için hemen gerekli girişimcileri gerçekleştiriyoruz. Akaryakıt sektörü meclis üyelerimizle birlikte bu sektörün temsilcileri ile bir araya geldik. Onlarında problemleri vardı gerekli yere aktardık ve çözüm yoluna gittik. Hizmet sektörü ile sürekli beraberiz. Mimarlar, mühendislerin sorunlarını buraya taşıdık. Fırıncı arkadaşlarımızla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını görüştük. Turizm acenteleri ile bir araya geldik, sigorta acenteleri ile bir araya geldik. Medikal firmalarımız ile bir araya geldik. Tüm Türkiye’de medikal sektöründe yaşanan sorunları kamuoyuna duyurduk. Biz konuşacağız kapalı kapılar arkasında değil. Konuştuğumuzu da basına yansıtacağız. 60 tane medikalci arkadaşımız alacağını alamıyor. Yüzde 25 feragat anlaşmasını mecburiyetten kabul etmiş üyelerimiz hala onların içinde bile almayanlar var. Konuyu TOBB’a, ilgili bakanlığımıza aktarmıştı. Bugün de Sağlık Bakanımıza, Hazine Bakanımıza ve yine TOBB Başkanımıza tekrar dile getirdik. Üyelerimiz için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Seçilirken onlara sizleri temsil edeceğiz, sorunlarını sıkıntıları çözeceğiz demiştik. Sözümüzde duruyoruz” dedi.



“İstihdama katkı sağlayacak yeni fabrikaların temellerini attık”



Başkan Eken, Demirağ ve Birinci OSB’de yeni yatırımların yapıldığını ve temellerin atıldığını belirterek, “Organize Sanayilerimizde güzel şeyler oluyor. Geçen 70 bin metrekarelik bir alana Gök Yapı firmamız temel atma töreni gerçekleştirdi. Kamuoyunda zaten o firmalar var gibi söylemler duyduk. Sivas’ın adamı yeter ki açsın. Bizim amacımız temelin atılması, oraya istihdam yapılması. Demirağ OSB’de yer tahsisi yaptığımız firmalarımız var. 2 ay içerisinde bize 2 tane temel attırdılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. O kadar güzel bir heyecanla atıyoruz ki temelleri. Her bittiği zaman çalışacak insanlar gözümüzün önüne geliyor. Meclis üyemiz Özay Baygın’a ayrıca teşekkür ediyorum. Özay Bey bisiklet Fabrikası temeli attı. Kendisine inşallah biran önce bitirecek. Yasin Tekstil gerçekten sağ olsun dedikleri günden itibaren inandılar, güvendiler. Geldiklerinde sizlerin sayesinde 55 günde fabrika açtık onlara. 300 kişi çalışıyor orada. Güvendiler, inandılar Sivas’a bin kişi istihdam edecek yeni bir fabrikanın daha temelini attılar. Demirağ Organize Sanayi’si 6.bölge Teşviki alırsa bin kişilikte oraya yapacaklalar. Bu teşvikin ne kadar önemli olduğu her geçen gün daha da ortaya çıkıyor. Hayırlısıyla çıkacak inşallah. Biz dua etmeye, takip etmeye devam edeceğiz söz verdik bu memlekete. Sözümüzde duracağız” dedi.



“Sicil affı getirilsin”



Başkan Eken, nefes kredisi ve sicil affı konularına da değinerek, “Sicil Affının çıkarılmasında ilk açıklama Sivas’tan yapıldı. Sicil Affı yapılmazsa ihtiyacı olan üyelerimiz kredilerden nasıl yararlanacak. Hizmet sektörü ile yine 4 maddelik taleplerimiz yine basında geniş yer buldu. Hizmet sektörü tam anlamıyla açılsın. Pazar yasakları kaldırılsın. Bu konuda gerekli girişimleri yaptık. Sayın valimiz ile de konuyu sık sık görüşüyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız 21 Haziran’da yapılacak Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi verecektir. Üyelerimize verilecek Nefes Kredisinde ciro şartı konulmuş. Geçen seneki ciro, bu sene ham maddede meydana gelen Yüzde 100 artış ile ciroda azalma yok artış görünüyor. Bu konuyu da TOBB başta olmak üzere ilgili yerlere ilettik. Benim hükümetimizden, yetkililerden talebim sicil affı gelsin” dedi.



“Teknokent 2020 yılında 40 Milyon TL ciro yaptı”



Sivas TSO’nun ortağı olduğu Teknokent’in 2020 yılında 40 Milyon TL ciro yaptığını dile getiren Eken, “Teknokent 2020 yılında 10 milyon TL ihracat yapmış. 30 Milyon TL ARGE girdisi sağlamış. Yani 4 milyon dolardan fazla bir katkı sağlamış. Orayı da desteklememiz gerekiyor ve destekliyoruz. Çalışmaları takip ediyoruz gerçekten çalışılıyor. Ayrıca bizim fuar alanını devrettiğimiz Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Geliştirme ve Destekleme Vakfı Kurucular Kurulu üyesiyiz. Kurulan 25 kişilik mütevelli heyetinde de Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, şahsım ve 6 Yönetim Kurulu ve Meclis üyesi arkadaşımız yer alıyor. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası her yerde üzerine düşen görevi yapıyor. Başkanından tut Meclis üyelerinin hepsi kendi imkanları ile destek oluyor” şeklinde konuştu.



“YHT çalıştay sonuçlarıyla eylem planı hazırlayacağız”



Yüksek Hızlı Tren Çalıştayı başta olmak üzere detaylı bilgiler veren Başkan Mustafa Eken, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Valiliğimiz, Belediyemiz, Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızı ortağı olduğu 1. OSB’de Dış Ticaret Ofisi açtık. Hızlı Tren Çalıştayı yaptık. Sonuçların değerlendirilmesinde son safhaya gelindi. Basımı gerçekleştirildikten sonra tüm paydaşlarımıza dağıtımını yapacağız. Ayrıca bu konuyla ilgili bir eylem planı hazırlayacağız. Tren geliyor kapıda bu eylem planını da gene Valiliğimiz, Belediyemiz, Odamız, kurumlarımız ve ilgili paydaşlarımız ile beraber yapacağız. Haftaya inşallah basın toplantımızda tanıtımını yapacağız” dedi.



Kangal’a temsilcilik açılıyor



Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasının Kangal ilçesine temsilcilik açacağını ifade eden Başkan Eken, “Salı günü Kangal’da Odamız üyeleriyle bir araya geleceğiz. Dertlerini sorun ve sıkıntılarını dinleyeceğiz. Daha sonra oraya Odamız temsilciliğini açacağız. Kangal ile başlıyoruz. Suşehri’nde bir değişiklik olmuştu temsilcimiz değişti. Hem yeni arkadaşımızın tanıtımı hem de Suşehri’ndeki arkadaşlarımız ile bir araya gelmek için daha sonra oraya gideceğiz” dedi.



“Sivas’ın tamamı cazibe merkezine alınmalı”



Sivas’ın 6. Bölge Teşvik kapsamına alınması konusundaki süreci de değerlendiren Başkan Eken, şunları kaydetti; “Sivas’ın teşvik kapsamına alınması olmazsa olmazımızdır. Bu meclis toplantısında Sivas’ın tamamının cazibe merkezine alınmasını talep ediyoruz. Çünkü Sivas 6. Bölge olmazsa İşsiz kardeşlerimize iş sahası kuramayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bir söz var kendisinden Allah razı olsun. Sivas mitinginde bu müjdeyi verdi. Biz ekstra bir şey istemiyoruz. Sayın cumhurbaşkanım verdiği sözü tutacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Demirağ, Demirağ, teşvik, teşvik demeye devam edeceğim. Arkadaşlar Hepinize Allah güç versin. Allah kuvvet versin. Meclis toplantımız hayırlı olsun ben her zaman için kardeşiniz olarak burada her zaman telefonunuzun ucundayım. Bir sıkıntınız var ise bana ulaşın diyor hepinize saygılarımı sunuyorum Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.

