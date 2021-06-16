Sivas'ta 1'inci OSB'de 'yerinde aşı' uygulaması başladı



Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) mobil sağlık ekiplerince 'yerinde aşı' uygulaması başladı.

Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kazanırken, Sivas'ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, organize sanayi bölgeleri ve ilçelerde faaliyet gösteren fabrika ve büyük işletmelerde çalışanlara yönelik mobil sağlık ekiplerince yerinde aşı uygulaması başlatıldı. İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç Sivas 1'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobil sağlık ekiplerine ziyarette bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Moğulkoç, "Bakanlığımızın ülke genelinde hızlı ve geniş kapsamlı aşılamaya başlamasıyla birlikte talimatlar doğrultusunda OSB'lerde de aşının yapılacağı yerler oluşturuldu. İş gücü kaybını engellemek için böyle bir aşılama sistemine başladık. Şu anda tüm sağlık ocakları ve devlet hastanelerinin hepsinde aşı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın aşı noktasında tereddüt etmeden yaptırmasını rica ediyoruz. Aşılamaya başladıktan sonra hastane olarak çok rahatladık. Hem müracaat eden hastamız, yatan ve yoğun bakım hastamız çok azaldı. Hastane yükü de azaldığı için diğer hastalarımıza gayet rahat hizmet vermeye başladık. Tüm vatandaşlarımızı devletimizin tavsiye ettiği şekilde aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

'AŞIDAN KAÇMAMAMIZ LAZIM'

Sivas ASELSAN'da çalışan Gülçin Erdoğan, "İlk doz aşımı vuruldum. Şu an bir sıkıntı yok, gayet iyiyim. Bu imkanı bize sundukları için teşekkür ediyorum. Kesinlikle herkes aşısını olmalıdır. Neticede bu ülkemiz için önemli bir şey. Aşıdan kaçmamamız lazım" diye konuştu.

Kadir Osmanoğlu ise, "Şirketimizle birlikte aşı olmaya geldik. Aşı olup bu hastalıktan kurtulup, sağlığımıza kavuşmayı diliyoruz. Koronavirüs salgınının bitmesi için herkesin aşı yaptırması gerekiyor. Maskeden kurtulmamız için aşı olmamız lazım. Üretimin devam etmesi gerekiyor. Ülkemizin kalkınması gerekiyor. Bunun için aşı olmamız şart" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-06-16 12:55:46



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