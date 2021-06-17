Sivas'ta haraketli dakikalar, bölgeye Polis Özel Harekat sevk edildi Sivas’ta uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen şahıs eski eşi olduğu iddia edilen kadını rehin aldı

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Sivas’ta uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen şahıs eski eşi olduğu iddia edilen kadını rehin aldı. Özel Harekat Polisi ekipleri operasyon başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Akdeğirmen Mahallesi 9. Sokak'ta meydana geldi. Şahıs, koruma kararı olduğu öğrenilen ve eski eşi olduğu iddia edilen kadının Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan ikametine geldi. Bölgede silah seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, Polis Özel Harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis Özel Harekat ekipleri kurtarma operasyonu başlattı.

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