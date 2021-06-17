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STSO İstişare toplantısı düzenledi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Kangal ilçesinde bulunan üyelere yönelik istişare toplantısı düzenledi

İHA

STSO İstişare toplantısı düzenledi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Kangal ilçesinde bulunan üyelere yönelik istişare toplantısı düzenledi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Kangal ilçesinde bulunan üyelere yönelik istişare toplantısı düzenledi.
Sivas’ ın Kangal ilçesinde bulunan Balıklı Kaplıcada düzenlenen programa Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle ilçede faaliyet gösteren üyeler katıldı.
Başkan Mustafa Eken, 3 yıllık görev süresince yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Söz verdiğimiz gibi ilçelerimize seçimden seçime değil sık sık ziyaretler gerçekleştirerek sizlerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm üretiyoruz. Göreve başladıktan sonra odanın teknolojik altyapısına yönelik çalışmalara önem verdik. Kangal ilçemize ve üyelerimize yapmış olduğumuz ziyarette hem hasret gidermek hem de 3 yıllık dönemde neler yaptık, Kangallı üyelerimiz bizleri seçti gönderdi ama layık olduk mu? Kangal’a ilimize sahip çıktık mı? Bunları anlatalım istedik. 3 yıl 1 ay oldu biz göreve geleli. Odamızın tüm teknolojik altyapısını, bilgisayar sistemini, web sitesini kısaca sizlere en iyi hizmeti verecek tüm altyapıyı değiştirdik. Odamızın arşivinde bir üyemizin evrakı lazım olduğunda personelimiz inip saatlerce evrak arıyor. EArşivi hayata geçirdik. Odamızın tüm arşivini dijitale dönüştürdük. 250 Bin dosya dijitale aktarıldı. Odamız 5. katında bulunan restoranı komple yenileyerek Sivas’ımıza, Odamıza yakışır çok amaçlı salon yaptık. Tüm sektörlerin temsilcileri ile bir araya geliyoruz. Akaryakıtçılardan, sigortacılara, giyimden sağlık sektörüne medikalcilere kadar herkesle bir araya gelerek istişareler yapıyoruz, sorun ve sıkıntıları dinliyor ve ilgili yerlere ulaştırıyoruz. Sizlerin, seçtiğiniz üyelerin başkanın yaptığı çalışmaları sorgulamanız lazım. Seçim zamanı gelip oy istiyoruz sizlerde veriyorsunuz ama sorgulamıyorsunuz. Seçtiğiniz meclis üyelerine başkana hesap soracaksınız. Seçtik biz seni Kangal için Sivas için ne yaptın diye sorgulayın. Hiç bir şey yapmamışsa onlara bir daha oy vermeyin” dedi.

“Odamıza ait olmak üzere yeni fuar alanını yapacağız”

Başkan Eken, Kongre Fuar Alanı yapmak için Özel İdareden 49 yıllığına kiralanan alanı Bilim ve Teknoloji Üniversitesine devrettiklerini belirterek, “7 yılda yaklaşık bu alan kira bedeli ve güvenlik gideri olarak 4 Milyon lira harcanmış. Biz göreve geldiğimizin ilk yılında ya bu alana fuar alanı yapacağız yada bırakacağız dedik. İlk yıl Bilim ve Teknoloji Üniversitesi açılacak ve yer sıkıntısı vardı. Buraya talip oldular. Bu alan içerisinde 10 Milyon lira TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından her ilde olduğu gibi ilimize de yapmıştı. Bu okulu da Başkanımızla görüşecek BTÜ’ye devrettik. Fuar alanından vazgeçtik mi? Hayır söz verdik. Sivasspor tesisleri civarında Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin bize tahsis yapacak. Odamıza ait olmak üzere yeni fuar alanını yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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