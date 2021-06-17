Parke çalışmaları tamamlandı Gürün Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede Pınarönü Mahallesi ve Çarşıbaşı Caddesi’nde sürdürülen parke döşeme çalışmaları tamamlandı

Gürün Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede Pınarönü Mahallesi ve Çarşıbaşı Caddesi’nde sürdürülen parke döşeme çalışmaları tamamlandı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde yenilenen içme suyu şebekesi ve doğalgaz hattı döşeme çalışmaları sırasında yolların bozulan, deforme olan kısımları tamir edilerek onarılıyor. Pınarönü Mahallesi ve Çarşıbaşı Caddesi’nde başlatılan parke döşeme çalışmalarında 4 bin metrekare parke taşı, 400 metre bordür taşı döşendi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "Mahallelerimizdeki yol sorununun çözüme kavuşturulması için büyük çaba harcıyor, yollarımızı süratle onarıyoruz. İçme suyu şebekemizin yenilenmesi ve doğalgaz hattı döşeme sırasında tamamen deforme olan yollarımızı komple sökerek, yeniliyoruz. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek, hemşerilerimizin ihtiyaçlarına, vatandaşlarımızın beklentilerine en hızlı şekilde cevap verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Planlı çalışmalarımız doğrultusunda her bölgemize parke yol çalışması yapacağız. İlçemizin tüm bölgelerindeki tamirat çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.