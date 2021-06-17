Köy yolunda gördüğü ayıyı 'Gel sana muz verecem' diyerek çağırdı

Yasin KIRAS/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın İmranlı ilçesinde Emircan Dinç yolda aracıyla giderken karşılaştığı ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Otomobili görünce kaçmaya başlayan ayıya Dinç, "Gel bakıyım gel sana muz verecem gel. Gel oğlum gel." diye seslendi.
Olay öğle saatlerinde İmranlı ilçesine bağlı Kavalcık köyü yakınlarında yaşandı. Köyden İmranlı ilçesine otomobiliyle giden Emircan Dinç'in karşısına aniden bir ayı çıktı. Aracını durduran dinç ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntülemeye başladı. Korkup kaçmaya başlayan ayıya Dinç, "Gel bakıyım gel sana muz verecem gel. Gel oğlum gel. Çok mu acıktın yavrum. Gitme gel" diye seslendi. Bir süre Dinç'i durup dinleyen ayı daha sonra gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Yasin KIRAS
2021-06-17 18:50:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.