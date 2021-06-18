Türkiye’nin sayılı ustalarından, 35 yıldır bu işi yapıyor Sivas’ta yaşayan, 35 yıldır Halı ve Kilim Dokumacılığı Öğretmenliği yapan Hasan Fehmi Dönmez Sivas’ın tek, Türkiye’nin ise sayılı dokuma ustaları arasında yer alıyor

Sivas’ta yaşayan Hasan Fehmi Dönmez 35 senedir Halı ve Kilim Öğretmenliği yapıyor. Dönmez, çocukluk yaşlarında halı ve kilim dokuyan yaşlı kadınlardan öğrendiği mesleğini senelerdir sürdürüyor.

Mesleğine oldukça bağlı olan ve severek yapan Hasan Fehmi Dönmez’in ailesi de dokumacılıkla uğraşıyor. 4 yıl Siirt’te görev yapan ve yüzlerce öğrencisi olan Halı Dokuma Öğretmeni Dönmez , emekli olsa bile bu işi yapacağını söyledi. Türkiye’nin sayılı Sivas’ın ise tek Halı Dokuma Öğretmeni olan Hasan Fehmi Dönmez, mesleğine olan aşkıyla öğrencilerine örnek oluyor.



35 senedir dokumacılıkla uğraşıyor

Halı Dokuma Öğretmeni Hasan Fehmi Dönmez, 35 senedir dokuma işiyle uğraştığını belirterek, “Halk eğitim merkezinde 31 senedir halı, kilim, dokuma öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bu işe küçükken köyde yaşlı teyzelerimiz vardı boya ve dokuma yaparlardı. Onların yanlarında oturup dokurduk. Liseden sonra halı ticareti ile uğraşan bir esnafın yanında çalıştım. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi el sanatları bölümü açıldığında bölüme girdim. Mezun olduğum sene öğretmen yeterlilik sınavına girdim. İyi bir puan alarak Türkiye birincisi olarak kazandım. 35 senedir bu geleneksel el sanatımız olan dokuma, halı, kilim işiyle uğraşıyorum’’ dedi.



Erkek dokuma öğretmeni olması mesleğin ilk yıllarında farklı karşılandı

Dönmez, erkek dokuma öğretmeni olmasının ilk yıllarda faklı karşılandığını ancak şuanda sorun yaşamadığını söyleyerek, “Yüzlercesinden fazla öğrencim olmuştur. Evimden, ailemden, çocuğumdan çok kurumuma ve işime vakit ayırıyorum. Geri dönüşümü uzun süre alan ve hata kabul etmeyen bir meslek baya vakit ayırıyorum. İlk göreve başladığım yıllarda biraz farklı karşılandı ama şu anda öğrencilerim alıştı o yüzden sıkıntı yok. Benim eşimde bizle ücretli olarak çalışıyor. Kız kardeşim de bu işten emekli oldu. Biz ailece bu işe gönül verdik. Benim hedefim 31 yıldır öğretmenlik yapıyorum daha öncesinde 4 yıl civarında özelde çalışmıştım. 35 yıldır bu işi yapıyorum emekli olsam da bu işi devam ettireceğim. Mesleki yönden iyi olduğum söyleniyor’’ şeklinde konuştu.

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