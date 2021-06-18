Medicana Hastanesi’nde yeni atama Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğü görevine Ersan Biçkioğlu atandı

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğü görevine Ersan Biçkioğlu atandı.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğünü 2016 yılından itibaren başarı ile yürüten Şerafettin Demiray Genel Müdürlük görevini Ersan Biçkioğlu’na devretti. Şerafettin Demiray “ 2016 yılından itibaren Medicana Sivas hastanesinde görev almak her zaman benim için gurur verici oldu. Sivas ve bölge halkına hizmet etmek, hastalarımızın sağlık ihtiyacını şehir dışına çıkmadan çözebilmek için hem teknolojik hem de doktor anlamında katkılarda bulunmak bizleri gururlandırmıştır. Bu sürede benimle yol arkadaşlığı yapan tüm çalışma arkadaşlarıma, Sivas halkına teşekkür ederim. Bayrağı Genel Müdür Yardımcımız Ersan Biçkioğlu’na devrettim. Ersan Bey’in hastaneye ve Sivas’a hizmetlerinin artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum, tüm kalbimle başarılar diliyorum” dedi

“Yeni görevinde başarılar diliyorum’’

Medicana Sivas Hastanesi yeni Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu hizmetlerinden dolayı Şerafettin Demiray’a teşekkür ederek “Şerafettin Bey hastanemizin hekim ve teknolojik gücünü artırarak aramızdan bizlere değer katarak ayrılıyor. Kendisine İstanbul’da ki yeni görevinde başarılar diliyorum. Medicana Sivas Hastanesi hasta odaklı düşünce yapısı ile Sivas ve bölgenin hizmetini karşılamak için tüm alanlarda kalitesini, kadrosunu, cihaz parkurunu her geçen gün artırarak dijital ve teknolojik değişime öncülük ederek yoluna devam edecektir. Önümüzdeki dönemde yatırımlarımıza radyasyon onkolojisi ünitesinin açılması, cihaz parkurunun büyütülmesi ve çeşitli branşlarda hekim artırımı ile devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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