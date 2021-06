Platonik aşık tutuklandı Platonik aşk duyduğu kadını silahla rehin alan platonik aşık, olayı gerçekleştirdiği eve intihar etmek için gittiğini söyledi

Platonik aşk duyduğu kadını silahla rehin alan platonik aşık, olayı gerçekleştirdiği eve intihar etmek için gittiğini söyledi.

Sivas’ta Akdeğirmen Mahallesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, E.T. (29) platonik aşk yaşadığı kendinden 10 yaş büyük N.C’yi (39) silahla rehin almıştı. Çevreye ateş edip mahalleyi ayağa kaldıran E.T. ikna çabaları sonucu polise teslim oldu. Platonik aşık emniyet işlemlerinin ardından; kasten adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlamalarla çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Elazığ’dan geldi

E.T’nin geçmişte rehin aldığı N.C’nin geçtiğimiz gün Otobüsle Elazığ isimden Sivas’a gelip, ticari taksi ile kadının evine gittiği öğrenildi. E.T. öylem öncesi evde bulunan N.C’nin 6 yaşındaki kız çocuğunu evden çıkartmıştı. N.C.’nin ise Diyarbakır nüfusuna kayıtlığı olduğu öğrenildi.



İntihar etmek için gitmiş

Edinilen bilgiye göre E.T’nin polis ifadesinde, N.C. ile aralarında ilişti bulunduğunu, evlenmeyi planladıklarını ileri sürdü. E.T., N.C. ile kıskançlık yüzünden aralarının açıldığını, hakkında aldığı uzaklaştırma kararı nedeniyle kendisiyle konuşmak için yanına gittiğini söyledi. E.T. pompalı tüfeği ise konuştuktan sonra intihar etmek için yanına aldığını söyledi.

