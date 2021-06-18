Anne ve kızını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli adliyede (2)

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

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TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgusunun ardından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs', 'tehdit', 'konut dokunulmazlığının ihlali ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan Erkal Tabak, tutuklandı. Erkal Tabak'ın olay günü saat 02.30 sıralarında Elazığ'dan otobüsle Sivas'a geldiği ve otogardan bindiği taksi ile daha önce yanında işçi olarak çalıştığı Nurcan B.'nin evine gittiği belirlendi. Kadının evin kapısından çıkmasını bekleyip, içeri girip rehin aldığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas SİVAS, (DHA)

2021-06-18 15:24:05



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