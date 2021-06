Sivas ilk 10 il arasında! Sivas, 5-11 Haziran haftasında Türkiye’de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısının en fazla olduğu 8’inci il olarak açıklandı. Kentte her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 29 Mayıs - 4 Haziran haftasında 84,76 iken 5-11 Haziran haftasında 88,85’e yükseldi.

Sivas’ta her 100 bin kişide görülen Kovid19 vaka sayısı 29 Mayıs4 Haziran haftasında 84,76 iken 511 Haziran haftasında 88,85’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı 566 olarak kayıtlara geçti.

Sivas; 511 Haziran haftasında Türkiye’de her 100 bin kişide görülen Kovid19 vaka sayısının en fazla olduğu 8’inci il olarak açıklandı. Her 100 bin kişide görülen vaka sayısının en çok olduğu il 129,51 ile Kars oldu. Bu ili 107,05 ile Bolu, 99,79 ile Eskişehir, 98,8 ile Gümüşhane, 97,51 ile Tokat, 95,08 ile Erzurum, 94,87 ile Ankara, 88,85 ile Sivas, 88,3 ile Erzincan, 88,26 ile de Kütahya takip etti.

Sivas’ta günlük 10 binin üzerinde kişi aşılanıyor

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları aşı olmaya davet etti. Ayhan; “Covid19 ile mücadelede, ‘Aynı gün randevu, aynı gün aşı’ sloganıyla kazanan biz olacağız. İlimizde günlük 10 binin üzerinde vatandaşımız aşı oluyor. Sizleri de aşı olarak, toplumsal sorumluluğunuzu yerine getirmeye davet ediyoruz” dedi.

