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İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarında kurban Bayramı yoğunluğu Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

İHA

İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarında kurban Bayramı yoğunluğu Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarlarında da hareketlilik arttı. İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarın da sabahın erken saatlerinde başlayan satışlar öğle saatlerine kadar devam etti. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Hayvan satıcıları kurbanlık fiyatlarının geçen seneye yakın olduğunu söyledi. Yem fiyatlarından yakınan satıcılar bu yıl kurbanlıklara talebin de azaldığını ifade etti. Pazar da büyükbaş hayvanın ortalama fiyatı 12 bin lira 21 bin lira arasında değişirken küçükbaş hayvanlar bin 500 lira ile 2 bin 500 liradan alıcı buluyor.

7 hisselik kurbanlık 21 bin lira civarında
Pazara hayvan satın almaya gelen Cuma Canbaş, “Buraya biz hayvan ziyareti için geldik. Hayvan alım satımı yapıyoruz. Yalnız piyasada bir durgunluk var. Ekonomik durumlardan dolayı milletin alım durumu zayıf. Bu pandemiden dolayı ortam çok etkilendiği için biraz da hayvan fiyatlarının yüksek olmasından dolayı milletin alım gücü yok. Kurbanlıklarda büyükbaş hayvanlarda hisse fiyatları ortalama 3 bin ile 3 bin 500 arası. 7 paylık bir tosun 20 bin ile 21 bin lira civarında satılıyor. 5 hisselik düveler 13 bin ile 14 bin lira civarında’’ dedi.

“Satışlarımız iyi değil’’
Besici Bilal Karakurt, “Kurbanlık satışlarımız pek iyi değil. Yemlerin pahalı olmasından, saman balyasının pahalı olmasından ortalıkta kırgınlık var. Ama inşallah Tarım Bakanının bilgisi olur da bu işlere bir el atma çabasını gösterir. Geçen seneye göre kurbanlık fiyatları aynı. Geçen seneye 65 liraya aldığımız yemini bu sene 140 liraya alıyoruz. Yani yem fiyatları yüzde 100 arttı. Yalnız hayvan fiyatları aynı yerinde sayıyor. Kesim fiyatı 3637 liraydı bu sene 4041 lira’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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