Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi 26. Dönem mezunlarını verdi

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Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezinde 26. Mezuniyet coşkusu yaşandı, mezun olan 254 polis adayı mesleğe ilk adımlarını attı.

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 26. dönem mezunlarını verdi. POMEM kapalı salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve teşkilat mensupları katıldı. Törende, pandemi kuralları çerçevesinde aileler ve basın mensupları salona alınmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlayan törende açılış konuşmasını Sivas POMEM Müdürü Kadir Yırtar yaptı. Dönem birincisi Semih Arın’ta konuşmasının ardından Yaş Kütüğüne isminin yazılı olduğu levhayı çaktı. Bayrak ve silah üzerine edilen yeminin ardından kep fırlatan 254 polis adayı mesleğe ilk adımlarını attı.

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