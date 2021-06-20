Buldukları yaralı ve bitkin şahini, besleyip tedavisini yaptılar



Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)- SİVAS'ta iki özel güvenlik görevlisi tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan şahin, beslendikten sonra tedavisi yapıldı.

Gemerek ilçesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) radar sisteminde güvenlik görevlisi olarak çalışan Erhan Ağtaş (46) ile Selim Özcan (35) nöbet değişimi sırasında yol kenarında, yerde duran şahini gördü. Ağtaş, şahinin uçamadığını, yaralı ve aç olduğunu fark etti. Yanındaki kazağı şahinin üzerine atıp yakalayan Ağtaş, iş yerine getirdi. Ağtaş ve Özcan, burada şahini et ve suyla besledi. Ayrıca şahinin kanadındaki yarayı da sürdüğü ilaçla tedavi eden Ağtaş, durumu Sivas Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin şahini teslim alacağını söyleyen Erhan Ağtaş, "Hayvansever olduğumuz için şahini aldık ve iş yerimize getirdik, besledik. Etini, suyunu verdik. İlk bulduğumuzda dili dışardaydı ve çok yorulmuştu. Bir şeyden kaçmış gibiydi. Biz elimizden geldiği kadar tedavisini yaptık. Biraz kendisine geldi. Şahini yetkililere teslim edeceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN

2021-06-20 13:52:36



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