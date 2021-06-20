14 yaşında intihara kalkıştı, ip koptu, helikopter yetişti

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Sivas’ta 14 yaşındaki genç kendini iple ağaca astı, ip toptu helikopter yetişti, hayata döndü.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Zara ilçesi Iğdır köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunan 14 yaşındaki M.Ö isimli genç, söğüt ağacına kendini asarak ölmek istedi. Kendisini astığı ip kopunca yere düştü. Durumu fark edenler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Köy sağlık kuruluşlarına uzak olduğu için Sivas’tan ambulans helikopter havalandı. Helikopterle alınan genç Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine yetiştirildi. Gencin hayatı tehlikeyi atlattığı belirtildi.

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