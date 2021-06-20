Virüs kültürel etkinlikleri de vurdu! Korona virüs salgını kültürel etkinlikleri de olumsuz etkiledi. Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından sunulan gösterileri izleyen kişi sayısı 2018-2019 sezonunda 3 bin 526 kişi iken 2019-2020 sezonunda bin 745 kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı orkestra, koro ve topluluklarının gösteri ve izleyici sayılarına ilişkin istatistiki verileri açıkladı.

TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından 20182019 sezonunda icra edilen 13 gösteriyi 3 bin 526 kişi izlerken 20192020 sezonunda icra edilen 8 gösteriyi toplam bin 745 kişi izledi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Sivas’ın yanı sıra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı koronun bulunduğu İstanbul, Elazığ, İzmir, Samsun, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa’da da izleyici sayılarında düşüş yaşandı. Türkiye’de 20182019 sezonunda icra edilen 205 gösteriyi 50 bin 671 kişi izlerken 20192020 sezonunda icra edilen 150 gösteriyi toplam 26 bin 96 kişi izledi.

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