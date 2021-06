Kaymakam tanıtım için kendini Tohma çayının sularına bıraktı Sivas’ta Gürün İlçe Kaymakamı Ahmet Tan ve doğa sporcusu Erol Bozkuş, Terelik kanyonunda rafting ve kano yapılacağını ispatlamak için kendilerini Tohma çayının azgın sularına bıraktı

– Sivas’ta Gürün İlçe Kaymakamı Ahmet Tan ve doğa sporcusu Erol Bozkuş, Terelik kanyonunda rafting ve kano yapılacağını ispatlamak için kendilerini Tohma çayının azgın sularına bıraktı.

Sivas’ta Gürün İlçe Kaymakamı Ahmet Tan ve doğa sporcusu Erol Bozkuş, ilçe sınırları içerisinde bulunan Terelik kanyona dikkat çekmek ve doğa harikası bu bölgeyi ülke turizmine kazandırmak için tehlikeli bir çalışmaya imza attı. Tan ve Bozkuş, kanyonda rafting ve kano yapılabileceğini ispatlamak için bindikleri kanorafting botu ile kendilerini Tohma çayının Coşkun akan sularına bıraktı. Kanyonda ilk kez gerçekleştirilen kanorafting denemesi Terelik kanyonunda başlayıp Sarıca köyü yakınlarında son buldu. 5 Kilometrelik parkurda Kaymakam ve sporcu, kanyonun tanıtımı için azgın sulara kaşı kürek çekti.



İlk kez denediler

Doğa sporları tutkunu Erol Bozkuş, etkinliğin amacının ana dolunun bağrında saklı bir cennet olduğunun duyurmak olduğunu belirterek, “Bugün buradaki etkinliğimizin diğer amacı da ana dolunun bağrında böyle bir saklı cennet, saklı bir kanyon olduğunu duyurmak. Bizim yaklaşık yapacağımız rafting alanı 15 kilometrelik bir rafting alanıdır. Gürün ilçesinin kuzeyinde sarıca köyümüzde ve Terelik denilen bölgeden başlıyor aşağıda Sarıca’nın alt tarafında baraj yapılan yere kadar uzuyor. Bu gün sağ olsun ilçe kaymakamımızla birlikte bunu kendimize bir görev bildik. Bu sporu bu gün yapacağız. Bu etkinlikten yararlanmak isteyen arkadaşlarımızı da bu bölgeye bekliyoruz. Gerçekten el değmemiş, bakir, mükemmel bir kanyon. Şu gördüğümüz Terelik denilen yere çadır kampçıları gelebilir. Çok güvenilir bir bölgedir. Köylüsü halkı tamamen misafir Per verdir. Burada her şey doğaldır günlerce gelip kalabilirler” dedi.



“Sivas’ın saklı cenneti”

Gürün Sarıca Köyü muhtarı Hasan Kapısız, ileriki zamanlarda rafting alanı olarak herkesi kanyona davet ettiğini belirterek, Burası Terelik mevki güzel bir kanyonumuz var ilerde. Burayı tanıtma amaçlı Gürün Kaymakamımız ve iş adamımız Erol Bey gelmiştir. Burada şimdiye kadar rafting falan yapılmadı. İnşallah ileriki zamanlarda rafting alanı olarak herkesi buraya davet ediyoruz. Burası çok güvenli bir yer şimdiye kadar herhangi bir olay olmamıştır. Burada herkes gelip kamp yapabilir. Gelenlere her türlü yardımcı olabiliriz. Burası için Sivas’ın saklı cenneti diyebiliriz. Çok güzel kanyonumuz var daha ilerlerde görüp yaşamak lazım. Sivas’tan, Malatya’dan, Kayseri’den herkes gelip piknik yapıyorlar ama şimdiye kadar böyle bir etkinlik yapan olmamıştı. İnşallah bundan sonra burayı daha çok tanıtmak istiyoruz” dedi.

