Hayvan pazarı yer tahsisleri başvuruları başlıyor Sivas Belediyesi hayvan pazarlarında kurbanlık satışı yapmak isteyen vatandaşların 28 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapmaları gerektiğini açıkladı

Sivas Belediyesi hayvan pazarlarında kurbanlık satışı yapmak isteyen vatandaşların 28 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapmaları gerektiğini açıkladı.

Kurban bayramına sayılı günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Sivas Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre kurbanlıkların satışa sunulduğu hayvan pazarında satış yapmak isteyen vatandaşlar için yer tahsisi başvurularının 28 Haziran 2021 Pazartesi günü başlayıp 02 Temmuz 2021 Cuma günü sona ereceği açıklandı.



Yerler kura çekimi ile belirlenecek

Müracaatların Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yapılacağı söylenirken hayvan pazarında satış yapmak isteyen esnafların yerlerinin de kura çekimi ile belirleneceği bildirildi. Kura çekiminin Pazar yerinde yer alan çadırlar için 05 Temmuz Pazartesi saat 14.00’da yapılacağı, padoklar için ise aynı gün saat 15.00’da yapılacağı açıklandı. Sivas Belediyesi Hayvan Pazarında kurbanlık satışları, 06 Temmuz 2021 Salı günü itibariyle başlayacak.

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