Sivasspor’da Sefa Yılmaz an meselesi!

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DG Sivasspor'un, en son Gençlerbirliği forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sefa Yılmaz transferinde mutlu sona ulaşması çok yakın.

UEFA Konferans Ligi’nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sivasspor’un, en son Gençlerbirliği forması giyen 31 yaşındaki futbolcu Sefa Yılmaz transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Yılmaz transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Kayserispor, Trabzonspor, Alanyaspor, Boluspor, Altınordu gibi takımlarda görev yapan Sefa, geçen sezon 35 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı.

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