60 Yıllık cezaevinin kapısına kilit vuruldu Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan kapalı ceza evi kapatılırken mahkûm ve tutuklular Sivas Kapalı Cezaevine gönderildi

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan kapalı ceza evi kapatılırken mahkûm ve tutuklular Sivas Kapalı Cezaevine gönderildi.

Şarkışla’da 1962 yılında açılan 40 kişilik Şarkışla A/2 tipi Kapalı Cezaevi, Adalet Bakanlığı’nın aldığı kararla kapatıldı. Cezaevinde bulunan 12 tutuklu ve hükümlü Sivas Kapalı Cezaevine nakledildi.

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