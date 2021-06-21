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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor Sefa Yılmaz transferini açıkladı

İHA

DG Sivasspor, 31 yaşındaki futbolcu Sefa Yılmaz'ı resmen kadrosuna kattı.

Sivasspor Sefa Yılmaz transferini açıkladı

DG Sivasspor, 31 yaşındaki futbolcu Sefa Yılmaz’ı resmen kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Sefa Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ kanatta görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar’ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.
14 Şubat 1990'da Berlin'de dünyaya gelen Sefa, futbola Tennis Borussia Berlin altyapısında başladı. Ardından Wolfsburg'un altyapı kategorilerinde forma giyen Sefa Yılmaz, 2011 yılında Kayserispor ile Türkiye macerasına başladı. Türkiye’de Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu formalarını da giyen Sefa, son olarak Gençlerbirliği'nde görev yaptı. Kariyerinde 406 maça çıkan Sefa, 63 gol, 50 asiste imza attı.
Konu ile ilgili kırmızıbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Sefa Yılmaz'a Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, kırmızıbeyazlı formamız altında başarılar dileriz” ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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