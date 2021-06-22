Sivas’ta çıkan yangında yaşlı kadın öldü

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Sivas’ın Hafik ilçesinde meydana gelen yangında 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Hafik ilçesine bağlı Akkaya köyünde meydana geldi. A.K.'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin etrafını sardı. Yangını fark eden köy sakinleri evde bulunan 87 yaşındaki A.K.’yı alevlerin arasından dışarı çıkarmayı başardı. Ancak vatandaşlar evde bulunan 89 yaşındaki Esma Karabayram'ı çıkaramadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni çıkarıldı. Esma Karabayram'ın cesedi Hafik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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