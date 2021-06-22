71 Hafız adayı sınavda ter döktü Sivas’ta 71 hafız, hafızlık belgesi alabilmek sınava girdi

Sivas’ta 71 hafız, hafızlık belgesi alabilmek sınava girdi.

Sivas İl ve İlçe Müftülüklerine bağlı Kur'an Kursları ile kendi imkanlarıyla hafızlığı tamamlayan toplam 71 hafız adayı, hafızlık belgesi almak için Sivas İl Müftülüğü bünyesinde yapılan sınavda ter döktü. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından merkezi illerde gerçekleştirilmesi planlanan 2021 yılı 2. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı, bu yılda yine korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas İl Müftülüğünde oluşturulan komisyon tarafından gerçekleşti. Sözlü olarak gerçekleştirilen hafızlık sınavına müracaat eden 28 erkek ve 43 kız hafız adayı öğrenciler arasında yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılarak hafızlık belgesi almaya hak kazanacak. Diğer yandan sınavda başarılı olanların "hafızlık belgeleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılanların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.

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