Kaza yapmadan kazanın etkisini yaşadılar

Sivas’ın Suşehri İlçesi Emniyet Müdürlüğü tarafından “300 kazazede, 300 emniyet kemeri” projesi kapsamında ilçeye getirilen Mobil Simülasyon Aracı, vatandaşlara kaza yapmadan kaza etkisi yaşattı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı, Trafik Daire Başkanlığına ait mobil Simülasyon Aracı, İlçe Kaymakamlığına bağlı İlçe Emniyet Müdürlüğünün organizasyonu ile ilçeye getirildi.

Eski Hükümet konağı önünde açılan mobil simülasyon cihazında, eğitim faaliyetinde, kemerli ve kemersiz olarak trafik kazalarında emniyet kemerinin fonksiyonları uygulamalı olarak gösterildi.

Trafik Daire Başkanlığı ileri sürüş teknikleri uzmanları tarafından verilen uygulamalı eğitimde, 5 kilometre sabit hızdaki bir kaza anında, araç içerisinde bulunan emniyet kemerli ve kemersiz olarak kişilerin araç içerisinde ki aldığı hareketlerin nasıl olduğu görüldü.

Simülasyon aracının 3 gün ilçede kalacağı belirtilirken, özellikle şehir içi dolmuş şoförleri, ticari araç sürücülerine de uygulamalı olarak gösterileceği kaydedildi.

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