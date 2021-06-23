Sivas Belediyespor, İbrahim Yakup İnal’ı transfer etti

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TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, Batman Petrolspor’da forma giyen İbrahim Yakup İnal’ı kadrosuna kattı.

Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeşilbeyazlılar TFF 3. Lig’de mücadele eden Batman Petrolspor’un genç sağ bek oyuncusu İbrahim Yakup İnal ile 2 yıllığına sözleşme imzaladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde Kulübün 2. Başkanı Taner Karabal ve As Başkan Fatih Arkan’ın hazır bulunduğu imza töreninde, 24 yaşındaki futbolcu 20212022 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Karabal, “İbrahim Yakup İnal’a Sivas’a hoş geldin der, Sivas Belediyespor forması altında başarılar dileriz. İbrahim inşallah takımımıza büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

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