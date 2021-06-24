Öğrenciler Demirağ’ı tahlil etti Kur’an Kursu öğrencileri; Türk havacılığının önde gelen isimlerinden Nuri Demirağ’ın hayatının anlatıldığı “Hayalleri Uçuran Adam Nuri Demirağ” kitabını tahlil etti.

Mukaddes Cami Kız Kur'an Kursu öğrencileri Sivas İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında EğitimciYazar İlhan Ege'nin “Hayalleri Uçuran Adam Nuri Demirağ” kitabını tahlil etti.

Kitabın yazarı İlhan Ege’nin de katıldığı program Susamışlar Konağı’nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Ege, hayal kurmanın çok önemli olduğunu ifade ederek; “Nuri Demirağ'ın bir hayali vardı. O hayalini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalıştı. Tabiri caizse hayaliyle yaşadı ve başardı. Kitabımda da değindiğim gibi o hayali için ‘Bütün emelim Türk gençliğinin kanatlanmasını görmektir. Bu uğurda bütün servetimi feda etmiş bulunuyorum. Gerekirse, sırtımdaki gömleğimi bile bu maksat için satmaya hazırım. Yeter ki Türk gençliği, havacılığın büyük bir dava olduğunun şuuruna varsın. Bunun için vücuduyla, kafasıyla, gerekirse kanıyla, canıyla bu davanın gerçekleşmesine çalışsın’ diyordu. Biz yetişkinler de gayesi ve hedefi olan bir gençlik yetiştirmeli, bu uğurda ter dökmeliyiz" dedi.

Tahlil sonunda Kadın Gençlik Koordinatörü Şule Karayaka ve Mukaddes Cami Kur'an Kursu Öğreticisi Tuğba Şimşek de birer konuşma yaparak Ege'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından program gençlerin Yazar Ege'ye sorularıyla sona erdi.

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