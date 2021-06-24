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45 ilden 230 muhtar Sivas'ta buluştu

DHA

45 ilden 230 muhtar Sivas'ta buluştu


Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS´ta `Hepimiz Birlikteyiz, Türkiye İçin Görevdeyiz´ sloganıyla başlatılan `Türkiye Muhtarları El Ele´ projesi, 45 ilden 230 muhtarı bir araya getirdi.
Muhtarların sorunlarının tespit edilerek çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca desteklenen ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından yürütülen `Türkiye Muhtarları El Ele´ projesi kapsamında, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi´nde bir program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Dalkıran, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ile protokol üyeleri ve 45 ilden 230 muhtar katıldı.
Sivas Valisi Salih Ayhan, "İşin özü, bize verilen emaneti en iyi şekilde taşımaktır. Pandemi döneminde süreci en iyi yürütenlerin başında muhtarları görüyoruz. Bu dönemde, muhtarların sahada çok hızlı bir şekilde vatandaşa ulaşması bizler için muhtarlık müessesesinin önemini artırdı. Türkiye´nin tüm muhtarlarının katıldığı bu projede, herkes yaşadığı yerin kıymetini bilip farklı mekanların güzelliklerini alarak vatanın kıymetini, değerini daha iyi özümseyerek vatandaşa anlatıyor. Yeni dönem çok sinsi dönem, dolayısıyla iyi okumalı ve süreci iyi takip etmek zorundayız. En iyi çözüm, dilde değil de yüreğimizde hissettirerek, birliğimizi, dirliğimizi iyi özümsediğimiz zaman, her dönemi, süreci ne olursa olsun, en güzel şekilde aşacağımıza inanıyorum. Bakanımız Süleyman Soylu´ya ve emeği olanlara şükranlarımı sunuyorum" dedi.
'GÜZEL BİR BİRLİKTELİK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun selamını gönderdiğini belirten İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Dalkıran, "Bu programda Sivas´ta ve sizlerle olduğumuz için memnuniyet duyuyoruz. Projemizin 3´üncü ayağını gerçekleştiriyoruz. Bu projede, aslında Türkiye muhtarları el ele ve hep birlikteyiz. Birlik, dirlik ve iri olmak suretiyle bütün muhtarlarımızı ülkenin farklı yerlerinde bir araya getirip, onları tanıştırıp kaynaştırarak hem mesleki paylaşımlarda bulunmalarına vesile oluyoruz, hem de güzel bir birliktelik oluşturmaya çalışıyoruz. Bu 3´üncü programa kadarki süreçle 600 muhtarımızla görüştük. Ülkenin her vilayetini birlikte dolaşıp muhtarlarımızla görüşerek projemizin çıktıkları sahada görüyoruz" diye konuştu.
`MUHTARLIK KARTVİZİT MAKAMI DEĞİLDİR´
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ise, "İki asırlık bir geçmişe sahip olan muhtarlık müessesesi, bugün hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın tüm muhtarlara kucak açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek ve teveccühle hak ettiği yere varma noktasında emin adımlarla ilerlemektedir. Muhtarlık müessesesi devletin milletine ulaştığı en kısa ve kolay yol olmakla birlikte devletin en resmi kurumu ve birimidir. Davamız, insanlık davası ve yolumuz birlik olmaktır. İri ve diri olmadan asla bir olamayız. Bu ülkenin birliği ve dirliği için en kutsal görevi yapan muhtar arkadaşlarım; muhtarlık, kartvizit makamı değildir. Muhtarlık siyasete alet edilecek bir müessese de değildir. Asla unutmayın, bu millet bize `beni temsil et, bana hizmet et´ diye oy veriyor. Aldığımız her oyda kul hakkı vardır. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayın" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ
2021-06-24 16:19:55

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