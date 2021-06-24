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Sivas’ta kuyuya düşen manda AFAD tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’a bağlı Hasbey köyünde meydana geldi. Sürüden ayrılan bir manda boş arazideki kuyuya düştü. Manda sahibi ve köylüler mandayı düştüğü kuyudan çıkartamayınca jandarmadan yardım istedi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Manda, AFAD ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde bir vinç yardımı ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

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