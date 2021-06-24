12 metrelik çukura düşen mandayı AFAD kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SİVAS, (DHA)SİVAS'ta 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen manda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Hasbey köyünde su borusunun patlamasıyla oluşan ve yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya Bünyamin Kaya'ya ait manda düştü. Düşen mandayı fark edenler durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Köye iş makinesi yönlendirildi. Kuyunun derin olması nedeniyle iş makinesiyle mandaya ulaşamayan ekipler AFAD'dan yardım istedi. AFAD görevlisi halat yardımıyla indiği kuyuda mandayı ipe bağladı. Manda vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak sahibi Kaya'ya teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-06-24 18:50:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.