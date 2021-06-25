Şarjdaki akü patladı, konteyner ev yandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, şarj edilen araç aküsünün patlaması sonucu konteyner evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konteyner ev, kullanılamaz hale geldi.
Ulaş ilçesine bağlı Kovalı köyünde, İrşadi Hatunoğlu'na ait konteyner evin önünde şarj edilen araç aküsü, saat 01.00 sıralarında, patlayınca yangın çıktı. Alevler, kısa sürede konteyner evi sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen Ulaş Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle yaralanan olmazken, konteyner ev, kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-06-25 10:13:31
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