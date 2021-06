İlkokul mezunu, aklına takılan her şeye şiir yazıyor Sivas’ta yaşayan ve 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan 75 yaşındaki Veli Karavelioğlu aklına takılan her konuyla ilgili şiir yazıyor

Sivas’ta yaşayan ve 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan 75 yaşındaki Veli Karavelioğlu aklına takılan her konuyla ilgili şiir yazıyor.

Sivas’ın Gümüşdere köyünde yaşayan 75 yaşında ki Veli Karavelioğlu ilkokul 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı. Küçük yaşlarda evlenen Karavelioğlu zamanla şiir yazmaya merak saldı. Aklına takılan her konuyla alakalı şiir yazan Veli Karavelioğlu binin üzerinde şiir yazdı. Zaman fark etmeksizin gece saatlerinde bile aklına takılan konuyu o an şiirleştiren Karavelioğlu’nun 15 yaşında vefat eden torunu için yazdığı şiirde dinleyenleri duygulandırıyor. Şiir yazdığı defterini yanından ayırmayan Veli Karavelioğlu şiirlerini kitap haline getirmek istiyor.



İlkokulda evlendirildi

Veli Karavelioğlu, 4. sınıfta nişanlandığını ve 5. sınıfta evlendirildiğini belirterek, “Kafama bir şey takılınca illaki o konuyla alakalı bir şiir yazıyorum. Ben bunun üzerine düşmüş olsaydım şimdi çok kitaplarım olurdu. Kafama bir şey takılırsa o an hemen 56 sayfa şiir yazarım. 1983 yılında Arabistan’a gidip 8 sene kaldım. Orada gurbet destanları yazdım. Buraya döndükten sonra başıma bir şey geldiyse iyi ya da kötü onu dillendirdim. Ben bir evin bir evladıydım dedem beni çok seviyordu. Ben ölmeden torunumu evlendireceğim diye 4’üncü sınıfta beni nişanladı. 5’inci sınıfa göndermediler benim düğünümü yaptılar. Gurbete gittikten sonra ister istemez insan öfkeleniyor orada başladım şiir yazmaya. Bu virüs işini geçen gün gece biraz kafama taktım hemen kalkıp 10 dakikanın içinde bunu yazdım. Arabistan’dan döndükten sonra bir kitapçıya götürdüm şiirleri kitap haline getirmek için onlarda beceremedi. Televizyondan bazen türkü dinliyorum benim şiirlerimi tutmuyor hiç anlamı olmayan türküler var ama benim şiirlerimin hep anlamı var’’ dedi.



Ölen torununa şiir yazdı

Karavelioğlu vefat eden torunu için şiir yazdığını söyleyerek, “Buradan çocuk ablasıyla beraber Sivas’a gitti. Yoldan geçtiği esnada, yanında kendi yaşlarında genç bir kız vardı. Diğer kız geçmiş torunum geçerken vurmuş. 10 gün yattı sonra vefat etti. Kafama takıldı illaki, acı. Dedim ya acı da olsa yazıyorum tatlı da olduğu zaman o benden kaçmıyor hemen dile getiriyorum’’ şeklinde konuştu.

