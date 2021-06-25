Otomobiller çarpıştı: 1 ağır yaralı Sivas’ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza SivasGürün yolu sanayi çıkışında meydana geldi. Sivas istikametine giden B.Ç.(20) yönetiminde ki 58 PC 456 plakalı Tofaş marka otomobil ile sanayinden çıkan G.A. (50) yönetimindeki 10 BH 379 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve Polis ekiplerine haber verdi. Kaza da 58 PC 456 plakalı otomobilde bulunan S.Ç.(70) yaralandı. S.Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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