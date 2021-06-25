Sivas’ta sahte para operasyonu Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen sahte para operasyonunda 1 kişi yakalanırken, 5 bin 800 lira sahte para ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta sahte para operasyonu Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen sahte para operasyonunda 1 kişi yakalanırken, 5 bin 800 lira sahte para ele geçirildi

İHA

Sivas’ta sahte para operasyonu Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen sahte para operasyonunda 1 kişi yakalanırken, 5 bin 800 lira sahte para ele geçirildi

Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen sahte para operasyonunda 1 kişi yakalanırken, 5 bin 800 lira sahte para ele geçirildi.
Sivas’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya sahte para sürdüğü bilgisini aldı. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda bir şahıs yakalandı. Piyasaya sürülmeye hazır ve sahte olduğu değerlendirilen 5 bin 800 Türk Lirası para ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler Çanakkale’de Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in havaalanından uğurladığı öğrenciler Çanakkale’de
YEREL HABERLER Öğrenciler Çanakkale’de Sivas Belediye Başkanı Hilmi ...
Koray Altınay resmen Sivasspor’da
YEREL HABERLER Koray Altınay resmen Sivasspor’da
Demir Grup Sivasspor, Koray Altınay'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, Koray Altınay'ı kadrosuna kattı
Sivasspor, geçtiğimiz sezon Karagümrük forması giyen Koray Altınay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
YEREL HABERLER Sivasspor, geçtiğimiz sezon Karagümrük forması giyen ...
Rus turist motosiklet kazasında öldü Motosikleti ile Antalya’dan Gürcistan’a giden Rus turist, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralandı
YEREL HABERLER Rus turist motosiklet kazasında öldü Motosikleti ile ...
8'inci kattan asansör boşluğuna düşen Afgan işçi öldü
YEREL HABERLER 8'inci kattan asansör boşluğuna düşen Afgan işçi öldü
Sivasspor’da Koray Altınay an meselesi
YEREL HABERLER Sivasspor’da Koray Altınay an meselesi
Otomobiller çarpıştı: 1 ağır yaralı Sivas’ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 1 ağır yaralı Sivas’ın Gürün ...
Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti Sivas’ta 8 katlı bir bina inşaatının 5. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını ...
İki yılda tamamlandı günde 500 ton üretim yapacak Sivas Valiliği öncülüğünde 2019 yılında temeli atılan yem fabrikası bugün düzenlenen törenle açılarak üretime başladı
YEREL HABERLER İki yılda tamamlandı günde 500 ton üretim ...
Kenenin neden olduğu ölümlere yenisi eklendi Sivas’ta kene ısırması sonucu yaşanan ölümlere bir yenisi eklendi, sayı 10’a ulaştı
YEREL HABERLER Kenenin neden olduğu ölümlere yenisi eklendi Sivas’ta ...
Saklı cennet, doğal SİT alanı olarak tescillendi Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan, güzelli ile saklı cennet olarak adlandırılan Şuğul vadisi, Doğal SİT alanı olarak tescillendi
YEREL HABERLER Saklı cennet, doğal SİT alanı olarak ...
İlkokul mezunu, aklına takılan her şeye şiir yazıyor Sivas’ta yaşayan ve 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan 75 yaşındaki Veli Karavelioğlu aklına takılan her konuyla ilgili şiir yazıyor
YEREL HABERLER İlkokul mezunu, aklına takılan her şeye şiir ...
Parklardaki ıhlamur ağaçları şifa dağıtıyor Sivas kent meydanında park ve bahçelerde bulunan ıhlamur ağaçları şifa arayanlar tarafından ilgi görüyor
YEREL HABERLER Parklardaki ıhlamur ağaçları şifa dağıtıyor Sivas ...
Sivasspor’da Furkan Sağman sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor’da Furkan Sağman sağlık kontrolünden geçti
Şarjdaki akü patladı, konteyner ev yandı
YEREL HABERLER Şarjdaki akü patladı, konteyner ev yandı
12 metrelik çukura düşen mandayı AFAD kurtardı
YEREL HABERLER 12 metrelik çukura düşen mandayı AFAD kurtardı
Kuyuya düşen manda AFAD tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen manda AFAD tarafından kurtarıldı
45 ilden 230 muhtar Sivas'ta buluştu
YEREL HABERLER 45 ilden 230 muhtar Sivas'ta buluştu
Sivas ormanına Rizeli eli değdi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversite Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer‘in Kardeşler ormanını çöpten kurtarmak için başlattığı mücadele çığ gibi büyüyor Seçer öncülüğündeki akademisyenler ve üniversite personeli, Sivas Belediyesi iş birliği ile her öğle arasında, Kardeşler ormanına hem doğa yürüyüşü hem de çevre temizliği yapıyor
YEREL HABERLER Sivas ormanına Rizeli eli değdi Sivas Bilim ve ...
Başkan’dan gençlere anlamlı hediye, bizzat kendisi uğurladı Başkan Hilmi Bilgin ‘Safahat Kitap Okuma Yarışması’ kapsamında dereceye giren 300 öğrenciyi Çanakkale’ye uğurladı
YEREL HABERLER Başkan’dan gençlere anlamlı hediye, bizzat kendisi ...
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Sivas’ta bir araya geldi Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından 'Hepimiz Birlikteyiz, Türkiye İçin Görevdeyiz' sloganıyla başlatılan 'Türkiye Muhtarları El Ele' projesinin tanıtım toplantısı Sivas'ta yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Sivas’ta bir araya ...
Öğrenciler Demirağ’ı tahlil etti Kur’an Kursu öğrencileri; Türk havacılığının önde gelen isimlerinden Nuri Demirağ’ın hayatının anlatıldığı “Hayalleri Uçuran Adam Nuri Demirağ” kitabını tahlil etti.
YEREL HABERLER Öğrenciler Demirağ’ı tahlil etti Kur’an Kursu ...
Sınav öncesi moral yemeğinde buluştular Sivas Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri; hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.
YEREL HABERLER Sınav öncesi moral yemeğinde buluştular Sivas Fen ...