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DG Sivasspor’un yeni transferi Koray Altınay, sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor’un yeni transferi Koray Altınay, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçti. Defans oyuncusu ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Altınay’ın sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

29 yaşındaki defans oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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