Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Başekin köyü Mezgit yaylası yakınlarında meydana geldi. S.K. yönetimindeki 60 AV 131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada Fatma Tuncer (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Y.K. (6), D.K. (2), M.Y (6), K.Y. (8) ve A.Y. (36) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Doğanşar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Fatma Tuncer ise aynı hastanenin morguna konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-06-25 20:46:42
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