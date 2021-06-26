Patlama ile alevler içerisinde kaldı Sivas’ta ikamet yangınına müdahale eden itfaiye eri, binada meydana gelen patlama ile alevler arasında kaldı

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Sivas’ta ikamet yangınına müdahale eden itfaiye eri, binada meydana gelen patlama ile alevler arasında kaldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Kovali köyünde meydana geldi. Gece yarısı İ.H’ye ait prefabrik evde elektrik aksamından başlayan yangın kısa sürede evin tamamını sardı. Ulaş Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bir itfaiye erinin yangını söndürmeye çalıştığı sırada evde patlama meydana geldi. İtfaiye eri alevler arasında kaldı. Bu anlar cep telefonu ile anbean kaydedildi. İtfaiye erinin olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

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