Kullandığı traktör üzerine devrildi, olay yerinde hayatını kaybetti

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde kullandığı traktör zerine devrilen sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Camili köyü Selimler mezrasında yaşandı. H.A. (72) yönetimindeki 58 EK 308 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. H.A. devrilen traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. H.A’nın cenazesi otopsi işlemleri için Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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