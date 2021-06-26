Başı kesilerek telef edilen yavru kedi tedirgin etti Sivas kent merkezi Vefa parkında birinin başı kesilerek telef edilen iki kedi tedirginliğe sebep oldu

Sivas kent merkezi Vefa parkında birinin başı kesilerek telef edilen iki kedi tedirginliğe sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre olay Örtülüpınar Mahallesi Vefa parkında meydana geldi. Köpeklerini gezdirmek için parka gelen Batuhan Feyzullah Kömek ve Süleyman Onur Aydınay yerde başı ve ayağı kesilmiş halde yavru bir kedinin olduğu fark etti. Yavru kedinin 100 metre ilerisinde de ölü bir kedi olduğunu gören Kömek ve Aydınay durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tutanak durarak bölgede inceleme başlattı. Kedi ölülerinin bölgeden alınması için Sivas Belediyesi ekiplerine haber verildi. Ekiplerin bölgede güvenlik kamerası çalışması yapacağı öğrenildi. Sivas’ta geçtiğimiz aylarda 4 kedi daha 1 ay içerisinde işkence edilerek telef edilmişti. Kedi ölümlerinin artması ise vatandaşlarda tedirginliğe sebep oldu.

Telef edilen kedileri fark ederek polis ekiplerine haber veren Batuhan Feyzullah Kömek, "Sabah Vefa parkına geldik. Kedinin kafasını ve ayağını kesmişler. O vaziyette gördük. Bir de diğer tarafta bir kedi vardı beyaz o da boğularak öldürülmüştü. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz'' dedi.

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